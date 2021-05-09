Ünlü opera sanatçısı Yaşlıçam hakkında şoke eden taciz iddiası!

İtalya'da Accademia Chigiana'dan onur diploması alan, Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunuldu. Yaşlıçam'ın evinde çalışan Özlem Savut, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savut, odada temizlik yaptığı sırada tacize uğradığını ancak ilk olayda işsiz kalmaktan korktuğu için sustuğunu söyledi.

ŞOFÖR BENİ KURTARDI

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir’in haberine göre; İlerleyen günlerde tacizlerin boyutunun arttığını anlatan Savut, ‘Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı’ dedi. Şoförüyle hizmetçisinin kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Yaşlıçam hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Savcılık, 12.5 yıl hapis cezası talep etti.