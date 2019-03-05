Ünlü Osmanlı Tarihçisi Prof.Dr. Maria Pia Pedani hayatını kaybetti

14-18. yüzyıl Osmanlı Tarihi ile Osmanlı-Venedik ilişkileri alanında önemli çalışmalara imza atan Prof.Dr. Maria Pia Pedani, çalışmalarını uzun yıllardır öğretim üyesi olarak görev yaptığı Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi'nde sürdürüyordu. Özellikle Osmanlı-Venedik ilişkilerini aydınlatan arşiv çalışmalarıyla tanınan Prof.Dr. Pedani bu alanda barış antlaşmaları, hududnameler, diplomatik kayıtlar gibi belgelere dayanan çok sayıda eser kaleme almıştı.

KİTABINI TÜRK TARİH KURUMU YAYINLADI

Akademik çalışmalarının yanı sıra Venedik ile Türkiye’den çeşitli üniversiteler arasında düzenlediği öğrenci değişim programları gibi faaliyetlerle alanın kurumsallaşmasına da katkı sağlayan Pedani’nin "Osmanlı Padişahının Adına: İstanbul’un Fethinden Girit Savaşı’na Venedik’e Gönderilen Osmanlılar" başlıklı kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmıştı.

Pedani’nin "Doğu’nun Kapısı Venedik", "Osmanlının Büyük Mutfağı" gibi eserleri de geçen yıllarda Türkçeye kazandırılmıştı.

İHA