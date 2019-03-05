Ünlü oyucuların felekten gecesi

Oyuncu Enis Arıkan, yakın arkadaşı Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, birlikte eğlenceli bir gece geçirdi

05 Mart 2019, Salı 21:15 Son Güncelleme:
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Ünlü oyucuların felekten gecesi

Oyuncu Enis Arıkan, oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ile doyasıya eğlendi

Birlikte karaoke yapan kafadarlar, eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Enis Arıkan, Sertab Erener'in Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren 'Everyway that I can' isimli parçasını seslendirdi.

Arıkan'ın performansı takipçileri tarafından çok beğenildi.


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