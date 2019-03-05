Ünlü oyucuların felekten gecesi
Oyuncu Enis Arıkan, yakın arkadaşı Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, birlikte eğlenceli bir gece geçirdi
Oyuncu Enis Arıkan, oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ile doyasıya eğlendi
Birlikte karaoke yapan kafadarlar, eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
Enis Arıkan, Sertab Erener'in Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren 'Everyway that I can' isimli parçasını seslendirdi.
Arıkan'ın performansı takipçileri tarafından çok beğenildi.