Ünlü oyuncu avukat sevgilisiyle evlendi

Geçen ağustos ayında nişanlanan Çağkan Çulha-İpek Ertuğral çiftinin cumartesi günü gerçekleşen nikah törenine yakın çevresi ve arkadaşları katıldı.

'Yazsam neler yazarım ama...'

İpek Ertuğral, nikah töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Yazsam neler yazarım ama sadece omzunda olsun başım ve hepsi içimde kalsın istiyorum.

İki senede nelerle mutlu olduk, nelerle mücadele ettik, neler başardık, nasıl sevdik, neler hissettik, çoktan nasıl güzel bir aile olmayı öğrendik" notunu düştü.





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