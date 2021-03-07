Magazin Ünlü oyuncu beşinci kez evlendi

Ünlü oyuncu beşinci kez evlendi

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Ünlü oyuncu beşinci kez evlendi

Daha önce dört evlilik yapan ABD'li aktör Nicolas Cage, Japonya'da tanıştığı Riko Shibata ile dünyaevine girdi. 57 yaşındaki yıldız, vefat etmiş babasının doğum gününü onurlandırmak için 16 Şubat'ta sade bir tören düzenlediklerini söyledi.

07 Mart 2021, Pazar 01:11 Son Güncelleme:
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Nicolas Cage, Las Vegas'ta beşinci kez nikah masasına oturdu. Uzun süredir aşk yaşayan 57 yaşındaki oyuncu ile Riko Shibata, ilişkilerini resmiyete döktü.

Page Six'in haberine göre; Nicolas Cage, geçtiğimiz ay bir otelde Riko Shibata ile dünyaevine girdi. Evliliğine dair açıklamalarda bulunan Nicolas Cage, "Çok mutluyuz" dedi.

ABD'li yıldız, vefat etmiş babasının doğum gününü onurlandırmak için 16 Şubat tarihinde küçük bir törenle nikah masasına oturduğunu söyledi.

Japonya'da tanışan Nicolas Cage ve Riko Shibata'nın, birbirlerine Walt Whitman şiiri ve Japon haikusu okuduğu belirtildi.


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