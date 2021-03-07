Ünlü oyuncu beşinci kez evlendi

Nicolas Cage, Las Vegas'ta beşinci kez nikah masasına oturdu. Uzun süredir aşk yaşayan 57 yaşındaki oyuncu ile Riko Shibata, ilişkilerini resmiyete döktü.

Page Six'in haberine göre; Nicolas Cage, geçtiğimiz ay bir otelde Riko Shibata ile dünyaevine girdi. Evliliğine dair açıklamalarda bulunan Nicolas Cage, "Çok mutluyuz" dedi.

ABD'li yıldız, vefat etmiş babasının doğum gününü onurlandırmak için 16 Şubat tarihinde küçük bir törenle nikah masasına oturduğunu söyledi.

Japonya'da tanışan Nicolas Cage ve Riko Shibata'nın, birbirlerine Walt Whitman şiiri ve Japon haikusu okuduğu belirtildi.



