Magazin Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran yaşamını yitirdi

Magazin

Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran yaşamını yitirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, 64 yaşında hayatını kaybetti.

20 Ocak 2021, Çarşamba 12:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yıldıran'ın vefatı, Oyuncular Sendikasının sosyal medya hesabından, "Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyuruldu. Paylaşımın ardından Yıldıran'ın sanatçı dostları ve yakınları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bülent Yıldıran'ın ardından sosyal medya mesajları

  • Bülent Yıldıran vefat etmiş. Çocukluğumu seslendiren sesler bir bir gidiyor, çocukluğum ölüyor!
  • Şu aralar güzel insanlar hep gidiyor...Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Bülent Yıldıran’ı kaybettik. Işıklar içinde uyusun.
  • Kulaklarımızda çocukluktan kalma bir ses #BülentYıldıran
  • Çocukluğumun sesi, Susam Sokağı'nın Açıkgöz'ü, bir dönem Ayı Yogiye hayat veren ustad ...
  • Huzur içinde uyu Güler yüzlü insan #bülentyıldıran
  • Barni? Ayı Yogi? Saadettin Usta? Sesiyle tanıdıklarımdandı. Sonra tiyatro sahnesinde de izleme şansını yakaladım. Allah rahmet eylesin! #BülentYıldıran
  • Bülent Yıldıran da öldü... Allah rahmet eylesin. Bu kadar iyi seslendirmeciler hayatını kaybediyor da yerine aynı kalitede gelen oluyor mu?
  • Çok üzüldüm, Behzaaat deyişini dahi sevdiğim bir oyuncuydu. Bülent Yıldıran'ın ailesinin ve sevdiklerinin başı sağ olsun.
  • Canlı izlemiştim ve muhteşem bir oyuncuydu. Çok üzgünüm nurlar içinde yatsın. #BuelentYıldıran
  • #BülentYıldıran veda edin dostlar. Yarım asrın dublörüne, oyuncusuna, tiyatrocusuna ve daha nicesine içten bir selam olsun. Sesin bizlerle usta, sen göklerde parla, orada yerini al.

Bülent Yıldıran kimdir?

Sanatçı Bülent Yıldıran, 8 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya geldi.

Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri'nde amatör olarak başlayan Yıldıran, 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne'de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare ve Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok karaktere de ses veren sanatçı, TRT ve çeşitli televizyon kanallarında dizi, gençlik programları, çocuk programları, müzik ve eğlence programları hazırladı.

Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları, sinema ve diziler şöyle:

"Ödenmeyecek, Ödemiyoruz!", "Azizname", "Yarasa", "Beş Para Etmez Varyete", "Tesadüfen Kadın", "Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "Bir Valize Ne Sığar Ki?", "Öyle ya da Böyle", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Komşu Köyün Delisi", "Ümit Milli", "Felek Ne Demek?", "Keloğlan Masalları", "Alim Dayı"

İlgili Haberler
5 dakikada magazin turu (20 Ocak 2021)5 dakikada dünyadan magazin (20 Ocak 2021)


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 20 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Hayaller ve gerçekler
Uğur Alkapar
İrem Haliloğlu
Gökyüzünde Kova sezonu başlıyor
İrem Haliloğlu
Mehmet Coşkundeniz
Aşktan kaçarak kurtulunur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (20 Ocak 2021)