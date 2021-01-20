Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran yaşamını yitirdi

Yıldıran'ın vefatı, Oyuncular Sendikasının sosyal medya hesabından, "Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyuruldu. Paylaşımın ardından Yıldıran'ın sanatçı dostları ve yakınları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Bülent Yıldıran'ın ardından sosyal medya mesajları

Bülent Yıldıran vefat etmiş. Çocukluğumu seslendiren sesler bir bir gidiyor, çocukluğum ölüyor!

Şu aralar güzel insanlar hep gidiyor...Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Bülent Yıldıran’ı kaybettik. Işıklar içinde uyusun.

Kulaklarımızda çocukluktan kalma bir ses #BülentYıldıran

Çocukluğumun sesi, Susam Sokağı'nın Açıkgöz'ü, bir dönem Ayı Yogiye hayat veren ustad ...

Huzur içinde uyu Güler yüzlü insan #bülentyıldıran

Barni? Ayı Yogi? Saadettin Usta? Sesiyle tanıdıklarımdandı. Sonra tiyatro sahnesinde de izleme şansını yakaladım. Allah rahmet eylesin! #BülentYıldıran

Bülent Yıldıran da öldü... Allah rahmet eylesin. Bu kadar iyi seslendirmeciler hayatını kaybediyor da yerine aynı kalitede gelen oluyor mu?

Çok üzüldüm, Behzaaat deyişini dahi sevdiğim bir oyuncuydu. Bülent Yıldıran'ın ailesinin ve sevdiklerinin başı sağ olsun.

Canlı izlemiştim ve muhteşem bir oyuncuydu. Çok üzgünüm nurlar içinde yatsın. #BuelentYıldıran

#BülentYıldıran veda edin dostlar. Yarım asrın dublörüne, oyuncusuna, tiyatrocusuna ve daha nicesine içten bir selam olsun. Sesin bizlerle usta, sen göklerde parla, orada yerini al.

Sanatçı Bülent Yıldıran, 8 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya geldi.

Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri'nde amatör olarak başlayan Yıldıran, 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne'de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare ve Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok karaktere de ses veren sanatçı, TRT ve çeşitli televizyon kanallarında dizi, gençlik programları, çocuk programları, müzik ve eğlence programları hazırladı.

Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları, sinema ve diziler şöyle:

"Ödenmeyecek, Ödemiyoruz!", "Azizname", "Yarasa", "Beş Para Etmez Varyete", "Tesadüfen Kadın", "Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "Bir Valize Ne Sığar Ki?", "Öyle ya da Böyle", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Komşu Köyün Delisi", "Ümit Milli", "Felek Ne Demek?", "Keloğlan Masalları", "Alim Dayı"



