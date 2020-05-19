Magazin Ünlü oyuncu Gregory Tyree Boyce kız arkadaşıyla ölü bulundu

Ünlü oyuncu Gregory Tyree Boyce kız arkadaşıyla ölü bulundu

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Ünlü oyuncu Gregory Tyree Boyce kız arkadaşıyla ölü bulundu

2000'li yıllara damga vuran Alacakaranlık (Twilight) serisi ile adını duyuran 30 yaşındaki aktör Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki kız arkadaşı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 Mayıs 2020, Salı 08:27 Son Güncelleme:
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Robert Pattison ve Kristen Stewart gibi isimlerin yer aldığı Twilight (Alacakaranlık) isimli film serisinde Tyler Crowley isimli karakteri canlandıran 30 yaşındaki aktör Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki kız arkadaşı Natalie Adepoju, Las Vegas’taki evlerinde ölü bulundu. E! News’ün haberine göre ünlü oyuncu ve kız arkadaşı 13 Mays’ta yaşamını yitirirken, ölüm sebebi ile ilgili bir otopsi yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Yakın zamanda restoran açmak istiyordu...

Erken yaşta şöhret olan oyuncunun annesi, Boyce ve Adepoju’nun yakın zamanda bir restoran açmak için çalıştığını söyledi.

***Genç oyuncunun Las Vegas’ta bir restoran açmak için bulunduğu ve oyunculuk kariyerine Los Angeles’ta devam etmeyi planladığı öğrenildi.

Alacakaranlık filminden ( Twilight) bir fotoğraf...

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