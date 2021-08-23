Ünlü oyuncu ikinci kez evlendi
Kamera karşısına ilk kez Üvey Baba isimli dizi ile geçen oyuncu Devrim Saltoğlu, bir süredir birlikte olduğu Naz isimli sevgilisiyle hayatını birleştirdi.
23 Ağustos 2021, Pazartesi 12:21 Son Güncelleme:
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'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Rauf Denktaş'a hayat veren Devrim Saltoğlu ikinci kez dünya evine girdi. Davetliler arasında Saltoğlu'nun Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden rol arkadaşları da vardı. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti ile Ahmet Kural, Çağla Gizem Çelik çifti Devrim Saltoğlu'nu mutlu gününde yalnız bırakmadı.