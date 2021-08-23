Ünlü oyuncu ikinci kez evlendi

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Rauf Denktaş'a hayat veren Devrim Saltoğlu ikinci kez dünya evine girdi. Davetliler arasında Saltoğlu'nun Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden rol arkadaşları da vardı. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti ile Ahmet Kural, Çağla Gizem Çelik çifti Devrim Saltoğlu'nu mutlu gününde yalnız bırakmadı.



