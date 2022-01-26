Ünlü oyuncu intihar etti

65 yaşındaki Peter Robbins'in intihar ederek hayatını sonlandırdığını ailesi doğruladı.

Oyuncu daha önce bipolar bozuklukla olan savaşları hakkında halka açık konuşmuştu ve yaşadığı mobil ev parkının yöneticisine tehdit mektupları gönderdiği için dört yıl yattıktan sonra 2019'da hapishaneden serbest bırakıldı.

Robbins, serbest bırakılmasının ardından 2019'da röportaj yaptı ve bipolar bozuklukla ömür boyu süren savaşını KSWB'ye anlattı.

“Bipolar bozukluğu olan herkese bunu ciddiye almalarını tavsiye ederim çünkü hayatınız benim gibi bir ay içinde tersine dönebilir. Hapishaneden çıktım ve bunun için daha iyi bir insanım. Bu deneyimi yaşadığım için çok daha alçakgönüllü ve minnettarım ve müteşekkirim.”

Robbins, Charlie Brown'u hayatının ve iyileşmesinin önemli bir yönü olarak gördüğünü ve hayranlarına minnettar olduğunu ifade ederek Charlie Brown hayranları dünyanın en büyük hayranlarıdır" demişti.

Robbins'in ailesi şu anda mahremiyet istiyor. Sanatçı için ileri bir tarihte bir anma töreni düzenlenecek.