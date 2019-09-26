Deniz Çakır, işçileri balkondan fırçaladı

Oyuncu, evinin hemen bitişiğinde bulunan bir mağazanın ön cephesini yapan işçilere çıkıştı. Sesten rahatsız olduğu anlaşılan Deniz Çakır, balkona çıkarak işçilere durumdan dolayı rahatsızlığını dile getirdi.

KAPISINI KAPATIP EVE GİRDİ

El hareketleriyle bir şeyler anlattığı görülen oyuncunun, bu halleri objektiflere böyle yansıdı. Beş dakika işçilerin ustasıyla konuşup, tartışan oyuncu, sonrasında balkonunun kapısını kapatarak, evine girdi.

ÇALIŞANLAR ARA VERDİ

Deniz Çakır’ın tepkisi sonrası çalışanlar, işe ara vermek zorunda kaldı.





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