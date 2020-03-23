Magazin Ünlü oyuncu Jensen Ackles'tan "Tek tek basaraktan" karantina dansı

Ünlü oyuncu Jensen Ackles'tan "Tek tek basaraktan" karantina dansı

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Ünlü oyuncu Jensen Ackles'tan 'Tek tek basaraktan' karantina dansı

Supernatural dizisinin yıldız karakteri Dean'i canlandıran Amerikalı oyuncu Jensen Ackles'tan "Erkilet güzeli" türküsüyle karantina dansı...

23 Mart 2020, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Rol aldığı Supernatural dizisiyle adını duyuran oyuncu Jensen Ackles çocuklarıyla birlikte karantina dansı yaptı. Ackles'ın bu dansını da eşi Danneel Harris Ackles Instagram sayfasından paylaştı. Aktörün dans etmek için seçtiği şarkı ise Erkilet Güzeli türküsü oldu.

'Dans dersine ne dersiniz?'

Daneel Harris Ackles bu videonun çocuklarıyla birlikte yapacak yeni şeyler arayanlara ipucu niteliğinde olduğunu belirterek "Dans dersine ne dersiniz?" diyerek paylaştı.

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