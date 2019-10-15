Ünlü oyuncu kadınlara seslendi

Ezgi Mola, Avon’un 'Işığım Pembe Festivali' kapsamında, Beşiktaş Meydanı’nda 2 bin kadınla bir araya geldi

15 Ekim 2019, Salı 15:40 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu kadınlara seslendi

Ezgi Mola, Avon’un Işığım Pembe Festivali kapsamında, Beşiktaş Meydanı’nda 2 bin kadınla bir araya geldi.

'Lütfen, bahaneleri bir kenara bırakın'

Oyuncu, “Programda verilen bilgilerle bir kez daha öğrendik ki, erken teşhis çok önemli. Hanımlar, lütfen bahaneleri bir kenara bırakın. Kendinize zaman ayırın ve kontrollerinizi yaptırın” diyerek, meme kanseriyle ilgili uyardı.

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