Ünlü oyuncu kadınlara seslendi

Ezgi Mola, Avon’un Işığım Pembe Festivali kapsamında, Beşiktaş Meydanı’nda 2 bin kadınla bir araya geldi.

'Lütfen, bahaneleri bir kenara bırakın'

Oyuncu, “Programda verilen bilgilerle bir kez daha öğrendik ki, erken teşhis çok önemli. Hanımlar, lütfen bahaneleri bir kenara bırakın. Kendinize zaman ayırın ve kontrollerinizi yaptırın” diyerek, meme kanseriyle ilgili uyardı.

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