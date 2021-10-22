Magazin Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

22 Ekim 2021, Cuma 19:39 Son Güncelleme:
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Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Müjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularından olan Kuruçay, 1989 yılından itibaren 90lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli bir de sinema filmleri bulunuyor.

Kuruçay, birçok televizyon dizisinde rol alırken bazı sinema filmlerinde de oynadı.

DHA


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