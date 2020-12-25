Magazin Ünlü oyuncu ölen arkadaşının nişanlısıyla evlenince kıyamet koptu

Ünlü oyuncu ölen arkadaşının nişanlısıyla evlenince kıyamet koptu

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Ünlü oyuncu ölen arkadaşının nişanlısıyla evlenince kıyamet koptu

Ünlü oyuncu Balamir Emren'in Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek ile evlenmesi tepki çekti. Arda Öziri’nin arkadaşı Cengiz Çolak sosyal medya hesabından çok ağır sözler sarf etti.

25 Aralık 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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'Dolunay' ve 'Akasya Durağı' gibi dizilerle tanınan oyuncu Balamir Emren, 2 yıl önce ölen yakın dostu Arda Öziri’nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek ile evlendi. Bunun üzerine kıyamet koptu. Merhum Arda Öziri’nin arkadaşı Cengiz Çolak sosyal medya hesabından ağır bir konuşma yaptı. Sözlerine şöyle başladı: “Arkadaşlarınızı iyi seçin, çünkü siz ölünce namusunuza göz dikebilirler. Düşünsenize siz ölüyorsunuz, en yakın arkadaşınız geride bıraktığınız kız arkadaşınızla evleniyor.” Çolak açıklamalarının taraftar bulması üzerine daha ileri gitti. 

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‘Sokağa çıkamazsın’ 

Cengiz Çolak, Balamir Emren’i şöyle tehdit etti: “Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Arda ölünce ailesine tefecileri yollattın. Acılı insanlardan para tahsil ettirdin. Adamın mevlit günü dansözlü, çalgılı parti verdiniz. O dönem diyordun ki ‘Vildan arkadaşım, Arda’nın emaneti’. Sonunuzu çok merak ediyorum. Instagram’ında Arda ile fotoğrafların var. Sana adım attırmam! Seni sokağa çıkarttırmam! O fotoğrafları kaldır! Yoksa zorla kaldırttırırım.”

Cenazenin ardından

Balamir Emren 2018’de ölen Öziri’nin ardından “Ne iyi adamdın sen be. Yalnız bıraktın bizi şimdi. Düşünmemek, paylaşmamak elde değil” yazmıştı. Vildan Örnek ise “Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan...” şeklinde duygusal bir paylaşım yapmıştı.

Ne olmuştu?

Arda Öziri ile Balamir Emren, 2008-2012 arasında yayınlanan ‘Akasya Durağı’nda tanışıp dost oldu. Arda, 6 yıllık sevgilisi Vildan Örnek’i arkadaşı Balamir ile tanıştırdı. Yıllarca yedikleri-içtikleri ayrı gitmedi. Arda Öziri, 27 Mayıs 2018’de evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıktı. 03.30’da kaza yaparak hayatını kaybetti. Vildan Örnek, Arda Öziri’nin ölümünden 40 gün sonra doğum gününü kutladı. Tepki çeken bu dansözlü partiye Öziri’nin yakın arkadaşları da katılmıştı. Eleştiriler üzerine Vildan Özeri, Arda Öziri ile ölmeden önce ayrıldıklarını söylemişti.

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