Ünlü oyuncu Şevval Sam Instagram'da fırtınalar estirmeye devam ediyor
Şevval Sam Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla son günlerde en çok konuşulan ve beğenilenler arasındaki yerini koruyor.
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Şevval Sam paylaştığı fotoğraflarla da çok beğeniliyor.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yatakta ve kafasındaki havluyla verdiği seksi pozu ile de çok konuşulan Şevval Sam yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Şevval Sam'ın bu fotoğrafı da takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı.
- Çok şık ve zarif resim olmuş Şevval hanım.
- Sen bu hayatta bir insanın başına gelebilecek en güzel detaysın.
- Seni çok seviyorum. Öncelikle çok harika sesin var oyunculuğunla nirvana yaptın. Yolun hep açık olsun.
- Şarap gibi kadınsın.
- Şarap gibi yıllandıkça güzelliğinize güzellik katıyorsunuz.
- Şevval hanım kilonuzu ve boyunuzu merak ediyorum. Çok güzel bir fiziğiniz var maşallah.
- Ve Allah kusursuz kadını yarattı.
- Ve tanrı kadını yarattı. Kadın diye ben buna derim.
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