Magazin Ünlü oyuncu Sophia Myles: Babamı öldüren corona virüs

Ünlü oyuncu Sophia Myles: Babamı öldüren corona virüs

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Ünlü oyuncu Sophia Myles: Babamı öldüren corona virüs

Dünyaca ünlü İngiliz aktris Sophia Myles, babası Peter Myles’ın corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

22 Mart 2020, Pazar 13:26 Son Güncelleme:
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Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles (40), babasının ölüm haberini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. 

Sophia Myles, daha önce babasını hastanede ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Dün babamı görmek için yola çıktım. Bu corona virüsün acı gerçeği" dedi.


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