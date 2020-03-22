Ünlü oyuncu Sophia Myles: Babamı öldüren corona virüs

Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles (40), babasının ölüm haberini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Sophia Myles, daha önce babasını hastanede ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Dün babamı görmek için yola çıktım. Bu corona virüsün acı gerçeği" dedi.





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