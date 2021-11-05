Dünya Ünlü oyuncu Tom Hanks, Jeff Bezos'un davetini reddetmiş!

Ünlü oyuncu Tom Hanks, Jeff Bezos'un davetini reddetmiş!

Dünya

Ünlü oyuncu Tom Hanks, Jeff Bezos'un davetini reddetmiş!

Oyuncu Tom Hanks, ABD'li iş insanı Jeff Bezos tarafından Blue Origin'in uzay yolculuğuna davet edildiğini ancak 28 milyon dolar ödemek istemediği için daveti reddettiğini açıkladı.

05 Kasım 2021, Cuma 00:39 Son Güncelleme:
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Amerikan ABC kanalında Jimmy Kimmel'ın programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın sorusu üzerine Blue Origin'in sahibi olan Bezos'un, kendisini uzay yolculuğuna davet ettiğini doğrulayarak, "Ancak ücretini ödemem gerekiyordu." diye ekledi.

Uçuşun 28 milyon dolara mal olduğunu belirten Hanks, "Maddi durumum iyi ama 28 milyon dolar ödemem." dedi.

Öte yandan Insider, Tom Hanks'in, Richard Branson'ın kurduğu Virgin Galactic'in uzay yolculuğuna katılacağını yazdı.

"Star Trek" (Uzay Yolu) serisiyle tanınan oyuncu William Shatner, geçen ay Blue Origin tarafından gerçekleştirilen uzay gezintisine katılarak uzaya çıkan en yaşlı insan olmuştu.

AA

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