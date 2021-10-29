Ünlü oyuncular Alp Navruz ve Alina Boz ile reklam anlaşması imzaladı. Ünlü ikili, DeFacto’nun Triko koleksiyonunu ekranlara taşıyan yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken ve ‘başkalaşma’ üzerine kurgulanan reklam filminde Alp Navruz ve Alina Boz seyircinin görmeye alışık olmadığı rollerde karşımıza çıkıyor.

Çekimleri iki gün süren reklam filmi eğlenceli görüntülere sahne oldu.