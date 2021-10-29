Ünlü oyuncular Alina Boz ve Alp Navruz birlikte kamera karşısına geçti
Son günlerde Aşk101 dizisiyle beğeni toplayan Alina Boz ve Ada Masalı dizisiyle de adından söz ettiren Alp Navruz ikilisi, giyim firmasının reklam yüzleri oldu.
29 Ekim 2021, Cuma 12:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ünlü oyuncular Alp Navruz ve Alina Boz ile reklam anlaşması imzaladı. Ünlü ikili, DeFacto’nun Triko koleksiyonunu ekranlara taşıyan yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken ve ‘başkalaşma’ üzerine kurgulanan reklam filminde Alp Navruz ve Alina Boz seyircinin görmeye alışık olmadığı rollerde karşımıza çıkıyor.
Çekimleri iki gün süren reklam filmi eğlenceli görüntülere sahne oldu.
BUNLARI DA OKUYUN