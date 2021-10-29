Magazin Ünlü oyuncular Alina Boz ve Alp Navruz birlikte kamera karşısına geçti

Ünlü oyuncular Alina Boz ve Alp Navruz birlikte kamera karşısına geçti

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Ünlü oyuncular Alina Boz ve Alp Navruz birlikte kamera karşısına geçti

Son günlerde Aşk101 dizisiyle beğeni toplayan Alina Boz ve Ada Masalı dizisiyle de adından söz ettiren Alp Navruz ikilisi, giyim firmasının reklam yüzleri oldu.

29 Ekim 2021, Cuma 12:18 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncular Alp Navruz ve Alina Boz ile reklam anlaşması imzaladı. Ünlü ikili, DeFacto’nun Triko koleksiyonunu  ekranlara taşıyan yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken ve  ‘başkalaşma’ üzerine kurgulanan reklam filminde Alp Navruz ve Alina Boz seyircinin görmeye alışık olmadığı rollerde karşımıza çıkıyor.

Çekimleri iki gün süren reklam filmi eğlenceli görüntülere sahne oldu.

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