Magazin Ünlü oyuncuları otobüsten inerken görenler şaşırdı

Ünlü oyuncuları otobüsten inerken görenler şaşırdı

Magazin

Ünlü oyuncuları otobüsten inerken görenler şaşırdı

Bir dergi çekimi için Bodrum'a giden ünlü oyuncular otobüsle plaja gitti. Oyuncuları otobüsten inerken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ali KESER / POSTA

02 Temmuz 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Aralarında Pelin Öztekin, Çiğdem Batur, Seda Akman, Asena Tuğal, Aleyna Solaker, Serdar Şanal, Tolga Güleç, Yağmur Ün ve Gizem Güneş’in de olduğu oyuncular, bir dergi çekimi için Bodrum’a gitti. Ünlü isimler önceki gün de Yalıkavak’taki Allium Beach’teydi. İşin ilginci; plaja otobüs ile geldiler. Oyuncuları, otobüsten inerken görenler şaşırdı.

İSKELEDE ŞENLİK

Sonra dizi setine dönen iskelede şenlik başladı. Kimi güneşlendi, kimi sudan çıkmadı. Serdar Şanal meslektaşlarına tek tek denize itti. Asena Tuğal, Seda Akman, Çiğdem Batur ve Aleyna Solaker hem bikinileriyle, hem de düzgün fizikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti. En çok eğlenen isimler de onlar oldu.

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