Ünlü oyuncuları otobüsten inerken görenler şaşırdı

Aralarında Pelin Öztekin, Çiğdem Batur, Seda Akman, Asena Tuğal, Aleyna Solaker, Serdar Şanal, Tolga Güleç, Yağmur Ün ve Gizem Güneş’in de olduğu oyuncular, bir dergi çekimi için Bodrum’a gitti. Ünlü isimler önceki gün de Yalıkavak’taki Allium Beach’teydi. İşin ilginci; plaja otobüs ile geldiler. Oyuncuları, otobüsten inerken görenler şaşırdı.

İSKELEDE ŞENLİK

Sonra dizi setine dönen iskelede şenlik başladı. Kimi güneşlendi, kimi sudan çıkmadı. Serdar Şanal meslektaşlarına tek tek denize itti. Asena Tuğal, Seda Akman, Çiğdem Batur ve Aleyna Solaker hem bikinileriyle, hem de düzgün fizikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti. En çok eğlenen isimler de onlar oldu.