Ünlü oyuncuların son halleri şaşırttı Neil Patrick Harris, Jason Segel, Cobie Smulders, Josh Radnor ve Alyson Hannigan’dan oluşan kadrosu ile 2005 - 2014 arasında ekranlarda olan 'How I Met Your Mother'ın iki oyuncusunun son halleri hayranlarını şaşırttı