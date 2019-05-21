Ünlü oyuncuların son halleri şaşırttı
Neil Patrick Harris, Jason Segel, Cobie Smulders, Josh Radnor ve Alyson Hannigan’dan oluşan kadrosu ile 2005 - 2014 arasında ekranlarda olan 'How I Met Your Mother'ın iki oyuncusunun son halleri hayranlarını şaşırttı
Josh Radnor'ın rol arkadaşı Cobie Smulders ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. İkiliden Josh Radnor'un beyaz ve dağınık saçları dikkat çekerken Cobie Smulders'in ise makyajsız hali dikkat çekti.
Efsane dizinin hayranları fotoğrafın altına çok sayıda yorumda bulundu.