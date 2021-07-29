Ünlü oyuncuya otizm teşhisi kondu: Sürpriz olmadı

2005-2009 yılları arasında yayınlanan 'Prison Break'in yıldız oyuncusu Wentford Miller, kendisine bir yıl önce otizm teşhisi konulduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu resmi Instagram hesabından, "Bu benim değiştirebileceğim bir şey değil, otistik olmak benim hayatım, başardığım her şey" sözleriyle bir paylaşımda bulundu.

"RESMİ TANI DA GELDİ"

Yetişkin otizmi tanısının kendisinde şok oluşturduğunu belirten oyuncu, "Bu sonbahar resmi olmayan otizm tanısı almamın bir yılı dolacak. Öncesinde de kendime böyle bir tanı koymuştum. Resmi tanı da geldi. Güncelleme ihtiyacı olan uzun, kusurlu bir süreçti. Ben orta yaşlı bir adamım. Beş yaşında değilim. Teşhisin konulması bende şok etkisi yarattı ama sürpriz de olmadı. Otizm hakkında yeterli bir bilgim yok. Öğreneceğim çok şey var" mesajını yazdı.