Ünlü oyuncuya yolda şok soru!

Selim Bayraktar’ı “Sümbül Ağa” rolüyle hatırlayanlar ona öyle bir soru sordular ki ünlü oyuncu ne diyeceğini şaşırdı.

22 Eylül 2019, Pazar 15:13
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Ünlü oyuncuya yolda şok soru!

Selim Bayraktar, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ‘Muhteşem Yüzyıl’da harem ağası ‘Sümbül Ağa’yı canlandırdı. 

O dönemi Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya anlatan Selim Bayraktar şunları söyledi: “Yolda yanıma yaklaşıp ‘Gerçekten hadım edildiniz mi?’, ‘Sizi çok beğeniyoruz, ama hadım mısınız?’ diye soranlar oluyordu. Her defasında ne diyeceğimi şaşırıyor, ‘Bu sadece rol’ diyordum.”

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