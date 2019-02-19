Ünlü piyanist Fazıl Say'dan Bremen’de konser

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya’nın Bremen kentinde konser verdi

19 Şubat 2019, Salı 10:17 Son Güncelleme:
A A
Ünlü piyanist Fazıl Say'dan Bremen’de konser

Fazıl Say, "Die Glocke" adlı Bremen Konser Salonu’nda dün akşam düzenlenen yardım amaçlı geleneksel Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri’nde sahne aldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender’in de izlediği konserde Say, şef Steven Sloane yönetiminde Bremen Filarmoni Orkestrası eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart, Leonard Bernstein ve George Gershwin’in eserlerini seslendirdi.

Steinmeier, konser sonrası Fazıl Say ile sohbet etti.

Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri 1988 yılından bu yana her yıl başka bir eyalette veriliyor.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.