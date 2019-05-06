Ünlü polisiye yazarı Celil Oker hayatını kaybetti

Celil Oker’in eğitim verdiği Bilgi Üniversitesi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acımızın tarifi yok. Bölüm hocamız, yazar, reklamcı, hepimizin ağabeyi, hocası, babası, yol göstericisi, dert dinleyicisi, hikaye anlatıcısı Celil Oker’i kaybettik. Son yolculuğuna yarın ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan uğurlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Polisiye roman yazarı Ahmet Ümit de yaptığı açıklamada, Oker’in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok erken bir ölüm ne yazık ki. Celil, ülkemiz polisiye yazarları arasında duayenlerden biriydi. Bu konuda çok güzel eserler verdi. Romanlar yazdı. Polisiye edebiyatımızın öncülerinden biridir. Artık eserlerinde yaşayacak. Eserlerinde yazdığı duygu ve düşünceleriyle hayallerde yaşayacak. Edebiyat dünyasının başı sağ olsun." dedi.

CELİL OKER KİMDİR?

Kayseri’de 1952’de dünyaya gelen yazarın, ilk romanı "Çıplak Ceset" 1999’da yayımlandı. Aynı yıl kaleme aldığı "Kramponlu Ceset", Kaktüs Kahvesi Polisiye Roman dalında birinciliğini kazandı. İki romanının kahramanı, "Dedektif Remzi Ünal"ı ele aldığı beş roman daha yazan Oker, 2010’da "Yenik ve Yalnız"a imza attı.

Başarılı yazarın kitapları Almanya, Hollanda, Yunanistan ve İspanya’da da okuyucuyla buluşmuştu.

AA