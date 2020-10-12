Ünlü rapçi Reynmen Arto’yu ihbar etti!

Ünlü rapçi Reynmen kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf eden ünlü isim Arto'dan şikayetçi oldu. Reynmen, 'Covid-19'e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter' dedi.

'Ödül aldım, çekemiyor'

Sosyal medya üzerinden Reynmen'in adıyla yayınladığı bir videoda 'Sen kimsin y…, Çiko'yu tuttun mu? lan, en çok tıklanan benim. Hani halk senin arkandaydı' şeklinde sözler sarf ettiğini ileri sürerek bir yarışma programında aldığı en iyi şarkıcı ödülü sonrası kendisinin bu durumu çekemediğini bu nedenle dalga konusu paylaşımlar yaptığını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı COVİD-19 testi nedeniyle hastalandığını, insanların bu durumu bilmesi gerektiğini düşündüğü için sosyal medyadan paylaştığını fakat yine Arto'nun 'Allah bizi mikroplardan koruyor Reynmencim' diyerek hakaret içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürdü. Şikayet dilekçesinin sonunda Arto'nun yaptığı paylaşımlar nedeniyle küçük düştüğünü hastalığıyla bile dalga geçtiğini belirterek şikayetçi oldu. İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Günaydın/ Dilek Yaman)







