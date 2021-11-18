Magazin Ünlü rapçi Young Dolph öldürüldü

Ünlü rapçi Young Dolph öldürüldü

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Ünlü rapçi Young Dolph öldürüldü

Amerikalı rapçi Young Dolph'ın bir dükkandan alışveriş yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi

18 Kasım 2021, Perşembe 23:09 Son Güncelleme:
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"Young Dolph" olarak tanınan 36 yaşındaki ünlü rapçi Adolph Robert Thornton Jr., cinayete kurban gitti. US Weekly'in haberine göre; olayın Tennessee'deki bir kurabiye dükkanında meydana geldiği açıklandı.

Dükkanın sahibi Maurice Hill, yaptığı açıklamada kurabiye almak için dükkana giren rapçinin, kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Bir başka görgü tanığı ise bir aracın dükkana yanaşıp, penceresinden ateş açtığını dile getirdi.

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