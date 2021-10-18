Ünlü rapçinin Spotify hesabı hacklendi

Rapçi Tekashi 6ix9ine, Spotify hesabını bir hacker’a kaptırdı. Kim olduğu henüz ortaya çıkmayan hacker, ünlü rapçinin biyografisinde küfür dolu ifadelere yer verirken bununla yetinmeyip bir de profil resmini erkek cinsel organıyla değiştirdi.

Durumu fark edenler Twitter'da, "Sakın 6ix9in'ın Spotify hesabına bakmayın. Hayatımın en büyük hatası!", "Günüm 6ix9in'ın Spotify hesabına bakana kadar gayet güzel gidiyordu" gibi ifadeler kullandı.

Ünlü rapçi, yaşanan olayın ardından hesabını geri almayı başardı ve profilini eski haline döndürdü.











