Ünlü ressam İsmail Acar, 2011 yılında Fransa’nın Bordeaux şehrine 25-30 kilometre uzaklıkta, üzüm bağlarının içinde ikiz şato satın aldı.

Hürriyet gazetesinden Fuat Çağdaş'ın haberine göre; 200 dönümlük bir şarap bağı sahibi de olan ünlü sanatçı, toplamda 100 odası olan ikiz şatoları önceleri otel olarak kullanmayı planlasa da sonra ‘İsmail Acar Sanat Okulu’ yapmaya karar verdi.

Gerekli izinleri alan Acar, hazırlıklarını bitirdiği zaman COVID-19 engeline takıldı. Pandemi nedeniyle sanat okulunun açılışını erteleyen Acar, şatolara güvenlik sistemi kurduktan sonra Türkiye’ye döndü.

12 ADET TABLOSU ÇALINDI

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Fransa’ya gidemeyen ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde ise hırsız şoku yaşadı.

Ünlü ressam, şato çalışanlarını izne yollayınca hırsızlar harekete geçti. 10 milyon Euro değerindeki ikiz şatoların birkaç ay içinde 5 defa soyulduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarını bölgede yaşanan elektrik kesintileriyle aşan hırsızların iki şatoya büyük hasar verdiği iddia edildi.

Haberi alır almaz özel izin çıkaran İsmail Acar da hasar tespiti için Fransa’ya gitti. Şato ve bağlarının hasar almasına üzülen sanatçının toplam değeri 400 bin Euro olan 12 tablosunun da çalındığı öğrenildi.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

İsmail Acar’ın ülkeye gitmesinin ardından şatolarda hasar tespiti sürüyor. 160 bin Euro değerindeki elektronik aletlerin, 16 şöminenin ve parkelerin zarar gördüğü şatolarda sanatçının 12 tablosu da çalındı. Bu tabloların toplam değerinin 400 bin Euro olduğu öğrenildi.

200 dönümlük şarap bağına da sahip olan ikiz şatoların yaklaşık değeri 10 milyon Euro.