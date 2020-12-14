Ünlü romancı John le Carre hayatını kaybetti

Ailesi, İngiliz romancının zatürre sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Uzun yıllar temsilciğini yapan Johnn Geller, John le Carre'yi "İngiliz edebiyatının tartışmasız bir devi" olarak nitelendirdi.

''Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz''

Geller, yakın dostu için "O, Soğuk Savaş dönemini tanımladı ve takip eden yıllarca korkusuzca gerçeği söyledi... Akıl hocamı, ilhamımı ve en mühimi de bir dostumu kaybettim. Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz" dedi.

İngiliz The Guardian gazetesi, John le Carre'yi "Macera, medeni cesaret ve edebi kabiliyetin eşit parçalarından heyecanlı hikâyeler oluşturan bir yazar" olarak tanımladı.

John Le Carre, 19 Ekim 1931 yılında Dorset İngiltere'de dünyaya gelmiştir. St. Andrew Hazırlık Okulunda resmi eğitimine başlamış ve Sherborne Okulunda devam etmiştir. 1948 yılında 1949 yılına kadar Berne Üniversitesi'nde yabancı diller üzerine çalışmıştır. Daha sonra Oxford'da Lincoln Kolejine devam etmiş 1956 yılında mezun olmuştur.

İki yıl boyunca Eton Koleji'nde ders veren John Le Carre, 1959 yılında Eton'dan ayrıldı. Sonraki beş yıl boyunca İngiliz Dışişleri Bakanlığı için çalışmıştır. İlk olarak Bonn'daki İngiliz Elçiliğinde ikinci sekreter olarak hizmet vermiş, daha sonra konsolos olarak siyasal bir hizmet için Hamburg'a transfer edilmiştir. 1961 yılında da ilk romanını yazmıştır.

John le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitaplarından bir kısmı şöyle:

Köstebek

Single ve Oğlu

Küçük Trampetçi Kız

Ölüme Çağrı

Casuslar Mücadelesi

Gece Müdürü

Gizemli Melodi

Cinayetin Parıltısı

Hain

Güvercin Tüneli

Casusun Mirası







