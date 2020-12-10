Sağlıklı bir ortamda yapılmış, doğru saç ekiminin hayatı olumlu yönde etkileyeceğini belirten Akıl; “Çevrenizdeki inşalara karşı ilk izleniminiz oldukça önemlidir. Kendinizi beğenmiyor kusurlarınızdan rahatsız oluyorsanız öz güven sorunları ve insanlar karşı çekingenlik başlar. Saçlarınızın dökülmesi yaşa ve genetiğe bağlı olarak saçlar zaman içinde dökülebilir. Saçlarını kaybetmiş olmak sizi depresyona sokabilir. Saçlarını geri isteyen insanlar için saç ekimi son yıllarda oldukça gelişti. Teknoloji ile birlikte yeni saç ekimi teknikleri, yeni cihazlar, yeni cerrahi yöntemler keşif edildi. En son ve en iyi yöntemleri kullanarak sizleri eski görünümünüze kavuşturmak bizlerin işi.” ifadelerini kullandı.

Hasan Akıl, saç ekiminin nasıl yapıldığına da dair önemli açıklamalarda bulundu; “İlk olarak sizin beklentiniz önemlidir. Saç ekiminden ne beklediğiniz, nasıl bir sonuç almak istediğinize göre doktorlarımız sizlere yöntemler sunar. Bu yöntemler sizin saç yapınıza, kafa yapınıza göre değişiklik gösterebilir. Ulaşılmak istenen sonuç belirlendikten sonra nakil yapılacak bölge seçimi yapılır. Vücudunuz bir başka yerinde hali hazırda var olan kıl kökleri belirlenir. Belirlenen kıl kökleri nakil yöntemleri ile taşınır. Saç dökülmesi ne kadar yoğun ise işlem süresi de artmaktadır, bu işlemler yapılırken acı oranı neredeyse sıfırdır. Yıllardır uygulanan teknikler ve bu tekniklerin güvenilirliği yayıldıkça saç ektirmek isteyen insan sayısı da artmaya başladı.”



