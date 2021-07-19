Magazin Ünlü sanatçı 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

Ünlü sanatçı 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

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Ünlü sanatçı 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

Yunanistanlı şarkıcı Tolis Voskopoulos 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Voskopoulos’un kalp krizi nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 14:08 Son Güncelleme:
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Yunanistan’ın dünyaca ünlü şarkıcılarından 81 yaşındaki Tolis Voskopoulos vefat etti.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Voskopoulos için memleketi Pire’de geniş katılımlı cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

TOLİS VOSKOPOULOS KİMDİR?

Pire’de doğan ve ailesinin 12 çocuğundan biri olan Voskopoulos ilk önemli başarısını 1963 yılında çektiği sinema filmi ve ardından unutulmaz besteci Lykourgos Markeas’ın ‘Adım Adım’ şarkısıyla yaptı. Ardından dünyaca ünlü film müzikleri ve plakları 300 binin üzerinde satış yaparak rekor kırdı.

Evli ve bir çocuk babası şarkıcı, besteci, tiyatro oyuncusu Voskopoulos’un 35 yıldan fazla bir süredir, fanatik hayranlar tarafından toplanan plaklarının piyasada tamamen tükendiği belirtildi.

 

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