Ünlü sanatçı 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

Yunanistan’ın dünyaca ünlü şarkıcılarından 81 yaşındaki Tolis Voskopoulos vefat etti.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Voskopoulos için memleketi Pire’de geniş katılımlı cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

TOLİS VOSKOPOULOS KİMDİR?

Pire’de doğan ve ailesinin 12 çocuğundan biri olan Voskopoulos ilk önemli başarısını 1963 yılında çektiği sinema filmi ve ardından unutulmaz besteci Lykourgos Markeas’ın ‘Adım Adım’ şarkısıyla yaptı. Ardından dünyaca ünlü film müzikleri ve plakları 300 binin üzerinde satış yaparak rekor kırdı.

Evli ve bir çocuk babası şarkıcı, besteci, tiyatro oyuncusu Voskopoulos’un 35 yıldan fazla bir süredir, fanatik hayranlar tarafından toplanan plaklarının piyasada tamamen tükendiği belirtildi.