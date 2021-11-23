Magazin Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti

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Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti

Semiha Yankı, bir süredir kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut'un bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.

23 Kasım 2021, Salı 13:47 Son Güncelleme:
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Kötü haberi Semiha Yankı sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım...Ahhh ahhh!

ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, Müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.

Ercan Turgut Albümleri

2013 – Hatırladıkça

2007- Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981 – Azap Çiçeği

1979 – Dönemezsin

1976 – Tövbe

1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna

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