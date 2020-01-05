Ünlü şaraplar uzayda yıllanacak

Dünya’ya 400 km uzakta yörüngede 21 yıldır dönen Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ‘uzayda hayat’ provası çalışmaları yürütülüyor. İklim krizi ile her geçen gün insanlık için daha az yaşanılır hale gelen dünyadan kaçışın adresi uzay olarak görülüyor. O nedenle uzaya nesli tükenmeye başlayan bitki hücreleri gönderiliyor. İstasyona gönderilen son kargoda bu kez 12 şişe özel Fransız Bordeaux şarabı vardı. Şaraplar uzayda bir yıl boyunca yıllandırılacak.

Şarabın geçireceği değişim yardımcı olacak

Amaç; yer çekimsiz ve radyasyon etkisindeki ortamda şarabın nasıl etkileneceğini anlamak. Çünkü içinde canlı bakteriler olan şarabın geçireceği değişim, uzayda bitki yetiştirme teknikleri geliştirmede etkili olacak. Aynı dönemde üretilen 12 şişe şarap da yeryüzünde bekletilip yıl sonunda karşılaştırılacak. Bu süreçte astronotların şaraplardan bir yudum bile içmesi yasak. Bordeaux şarabının tercih edilme nedeni; içinde 10 yıl yaşlanmasına yetecek kadar dayanıklı taneler barındırması.

Bir şişe açarlarsa ne olur?

Alkollü herhangi bir maddeden istasyona sıçrayacak tek bir köpük taneciği bile faciaya yol açabilir.

Yerçekimsiz ortamda içki içmenin insan vücudundaki etkileri tam olarak bilinmediği için riske girmek sakıncalı bulunuyor.

Astronotların vücutlarındaki sıvı oranı her an takip altında. Belli sıvı oranının altına düşmeleri hayatlarını riske atabilir. Alkol, vücuttaki sıvı oranını düşürdüğünden istasyonda tüketilmesi yasak.

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