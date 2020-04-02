Ünlü şarkıcı Bengü yeni yaşını kutladı

Şarkıcı Bengü doğum gününü evinde eşi ve kızıyla kutladı. Instagram hesabından o anın fotoğrafını paylaşan Bengü'ye binlerce beğeni ve kutlama mesajı geldi.

Bengü, fotoğrafını "Tüm kalbimle sağlık diledim; hepinize, hepimize... Çare diledim sonra... Bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim... Kimse ölmesin diledim... İyilikler diledim tüm insanlığa.. Sevgi diledim... Sevdiklerime , sevdiklerinize sarılın diye diledim... Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize" notuyla paylaştı.