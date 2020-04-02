Magazin Ünlü şarkıcı Bengü yeni yaşını kutladı

Ünlü şarkıcı Bengü yeni yaşını kutladı

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Ünlü şarkıcı Bengü yeni yaşını kutladı

Ünlü şarkıcı Bengü yeni yaşını eşi ve kızıyla kutladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında sanatçının doğum günü pastasının ev yapımı olması da dikkatlerden kaçmadı.

02 Nisan 2020, Perşembe 20:50 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Bengü doğum gününü evinde eşi ve kızıyla kutladı. Instagram hesabından o anın fotoğrafını paylaşan Bengü'ye binlerce beğeni ve kutlama mesajı geldi.

Bengü, fotoğrafını "Tüm kalbimle sağlık diledim; hepinize, hepimize... Çare diledim sonra... Bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim... Kimse ölmesin diledim... İyilikler diledim tüm insanlığa.. Sevgi diledim... Sevdiklerime , sevdiklerinize sarılın diye diledim... Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize" notuyla paylaştı.

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