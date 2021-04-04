Ünlü şarkıcı Çelik, haberi Instagram hesabından duyurdu
Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Koronavirüse yakalandığını söyleyen Çelik 15 gün hastanede yattığını açıkladı.
04 Nisan 2021, Pazar 18:55 Son Güncelleme:
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Çelik Erişçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını ve 15 gün hastanede kaldığını açıkladı.
Çelik, Instagram hesabından koronavirüsle ilgili yaşadığı süreci anlattı: "17 Mart 2021 gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre covid teşhisi ile karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. İyiyim şu anda. Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı. Pazartesi akşamı İnstagram üzerinden bir canlı yayınla süreci paylaşabilmek ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum"
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