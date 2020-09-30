Ünlü şarkıcı Gökhan Güney'in hayatı merak ediliyor
Ünlü şarkıcı Gökhan Güney ile ilgili bilgiler meraklı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir çok Yeşilçam filminde de izlediğimiz sanatçı ile ilgili bilgiler haberimizde... Gökhan Güney kimdir? Gökhan Güney kaç yaşında? sorularının cevapları için haberimize göz atabilirsiniz.
30 Eylül 2020, Çarşamba 19:02 Son Güncelleme:
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Gökhan Güney 80'li yıların ilk yarısında yaptığı albümlerle, hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle dönemin dikkat çeken isimleri arasındaydı. Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başaran Güney’ın 2014 yılında çocuklarından biri olan Selim Güney hayatını kaybetmişti.
Gökhan Güney, 1954 yılında Reyhanlı'da doğmuş, Türk şarkıcı ve bestecidir.
Arap asıllıdır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Güney’in çocukluk hayatı bu ilçede geçti. 1967 yılında İstanbul’a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.
Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa’da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul’a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında ‘Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.
Yeşilçam’da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80’li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.
2010'lu yılların başlarında İstanbul'un Kozyatağı semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" adlı mekanı açmış , daha sonra da devretmiştir.
"Yeni nesil gibi havalanmadım"
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Posta'ya röportaj veren Gökhan Güney "Hem okuldan çıkma ve eğitimli değiller hem de hemen havalanıyorlar. Müzik bilgileri var ama o bilgileri basit ve küçük işlerde kullanıyorlar. Hemen lüks bir araba alıp, şoför tutuyorlar. Star oldum havasına giriyorlar. Onlar için çok üzülüyorum. Ben hiç halktan kopmadım. Milyonlar etrafımızda pervaneydi. 34 albüm, 52 film yaptım yeni nesil gibi havalanmadım." açıklamasını yapmıştı.
Albümler
1979 : Garibin Çilesi Ölünce Biter
1980 : Sevgi Dünyası
1981 : Dertsiz Gün Görmedim
1982 : Çaresizim
1983 : Sensiz Yaşamaya Alışacağım
1984 : Yaşadıkça
1985 : Melek Yüzlüm (Bayar Müzik)
1986 : Öpmek Geldi İçimden (Bayar Müzik)
1986 : Senden Bana Yar Olmaz
1987 : Tanrı Seni Korusun (Bayar Müzik)
1987 : Alışacağım
1987 : Çekilmez Çileler
1988 : Sana Can Dayanmaz (Bayar Müzik)
1989 : Anla Beni-Gözümün Bebeği
1989 : Korkuyorum
1989 : Dost Yaraları
1990 : Nazar Değmesin
1991 : 91'e Merhaba (Bayar Müzik)
1992 : Sana Da Mı Geldiler (Bayar Müzik)
1992 : Anla Beni
1993 : Güneş Yeniden Doğuyor
1994 : Söz Veriyorum
1994 : Nazlı Nazlı
1995 : Yeter Sevgilim
1996 : Kahrolası Gururum
1997 : Geceler
1998 : Klasikler
1999 : Benim Sevdam
2002 : Eski Zaman Anılarım
2005 : Yine Mi Sen
Filmleri
Garibin Çilesi Ölünce Biter (1979)
Sevgi Dünyası (1980)
Günah Defteri (1981)
Talih Kuşu (1982)
Gözüm Gibi Sevdim (1982)
Hülyam (1982)
Aşk Adası (1983)
Candan Sevmeli (1985)
Sensizliğe Alışacağım (1985)
Ayrılık Acısı (1985)
Melek Yüzlüm (1985)
Gün Akşam Oldu (1986)
Sevdan Öldürdü Beni(1986)
Sevdim Seni (1987)
Tutsak (1987)
Sana Can Dayanmaz (1988)
Bir Umut Uğruna(1991)
Özlem(1985)
Kaderim (1987)
Gözüm Gibi Sevdim