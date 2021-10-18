Ünlü şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın (37) "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin, şarkıcının önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapacağı yönünde bilgi edinildi. Doğan dün saat 19.30 sıralarında havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan adliyeye sevk edildi. Doğan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ali Çağlar TINBEK/ DHA



