Magazin Ünlü şarkıcı ve yeğenine araba çarptı

Ünlü şarkıcı ve yeğenine araba çarptı

Magazin

Ünlü şarkıcı ve yeğenine araba çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı.

11 Haziran 2020, Perşembe 19:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde, şehir merkezi yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BFB 859 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı.

Bu sırada kavşaktan dönen hafif ticari araca çarpan otomobil, önce kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı, sonra bir restorana girdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Otomobilin çarptığı kişilerin şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni olduğu öğrenildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
Filiz Özkol
11 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Hatice Çelik öldü, peki ya çocukları!
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Paulina Porizkova: Burası benim evim, beğenmiyorsanız ayrılın