Ünlü şarkıcıya gündüz vakti suikast!

Kadın cinayetlerinin bitmek bilmediği bir ülke de Meksika. Bu sefer kurban ise 42 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı oldu.

Meksika'nın Morelos eyaletine bağlı Cuernavaca şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Mendoza, kurşunlara hedef olduğunda bir futbol akademisinin kapısında 11 yaşındaki oğlunu bekliyordu.

La Mera Reyna del Sur filmiyle tanınan aktris, oğlunu beklerken yanına aniden bir motosiklet yaklaştı ve saniyeler içinde arka arkaya silah sesleri duyuldu.

Yerel medya, spor tesisinin önünde çocuklarını bekleyen diğer ailelerin de olduğunu ve birçok kurşun isabet eden Tania Mendoza'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini yazdı.

2005'TE ŞÖHRET OLDU, 2010'DA KAÇIRILDI

2005'te vizyona giren La Mera Reyna del Sur'la şöhret olan Tania Mendoza, 2010 yılında ise kocası ve altı aylık oğluyla kaçırılmıştı. Bir güvenli eve götürülen Mendoza ve eşi dövülmüştü.

Oyuncu serbest kaldıktan sonra ise birçok ölüm tehdidi aldı. Kariyerinde çok sayıda televizyon dizisi bulunan aktris, son yıllarda oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa yönelmiş ve beş albüm kaydetmişti.

Resmi verilere göre, Meksika'da her gün en az 10 kadın öldürülüyor. El Pais, Mendoza'nın yalnızca Morelos eyaletinde son 24 saatte öldürülen üç kadından biri olduğunu belirtiyor.