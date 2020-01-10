İtalyan Şef MAG yazarı Danilo Zanna yeni çıkan kitabı Danilo ile Mutlu Tarifler’i MAG Ocak sayısında anlattı.

Kitabında sadece yemek tariflerinden bahsetmediğini söyleyen Danilo Zanna “Ben bir hayalimi daha gerçekleştirdim ve o kadar mutluyum ki inanın anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Bu kitap benim geçmişim, şu anım ve geleceğim…” ifadelerini kullandı. “Mutlu olmak için herkesin alıp kullanacağı bir tarif, bir reçete yok belki ama mutluluk için yol haritaları var.” diyerek sözlerine devam eden Zanna “Ben bu kitapta size kendi yol haritamı veriyorum. Ama unutmayın; herkes kendi mutluluk haritasını kendisi oluşturmak zorunda. Ne kadar dışarıda ararsanız arayın ne kadar uzaklara bakarsanız bakın ne kadar başkalarını örnek almaya çalışırsanız çalışın herkesin mutluluğu kendi kalbinde başlıyor. Daha önce de size söylediğim gibi size verebileceğim bir mutluluk tarifi yok ama ben mutfakta nerede ve nasıl mutlu oluyorum paylaşmak istedim. Belki siz de kitabımı okurken kendinizi mutlu hissedebilirsiniz ya da okurken en güzel anılarınız canlanabilir veya en azından lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Dilerim, siz de okurken benimle beraber mutluluk peşinde koşacak, yemek yaparken kendi mutluluk haritanızı çıkaracaksınız” dedi.

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