Ünlü şef hayran kaldı; şalgam Peru yolcusu

Perulu ünlü şef Christian Bravo, bir üniversitenin Gastronomi bölümü tarafından düzenlenen bir etkinlik için Türkiye'ye davet edildi. Burada 3 gün boyunca gastronomi bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Türk mutfağını dinleyen ve Peru yemekleri hakkında bilgi veren Bravo, Türk lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. Özellikle Çukurova bölgesinin vazgeçilmez tatlarından şalgamı çok beğenen Şef Bravo, şalgamı Peru'nun milli yemeği 'cevıche'de kullanacağını belirtti.

Şalgamı birçok peru yemeğinde kullanacağım

Şef Christian Bravo, "Türkiye'de en çok dikkatimi çeken ürün şalgam oldu. Şalgamın tadı bana çok farklı geldi. Peru'nun en önemli yöresel yemeği Cevıche'nin suyunda şalgamı kullandım. Yemekte yer alan sirkeli tattan dolayı güzel bir denge oluştu. Bunu o yemekte kullanmayı düşünüyorum. Etle sebze yaparken bile sirke yerine şalgamı kullanabilirim. Şalgamın birçok yemeğe denge katacağını düşünüyorum" dedi.

En çok içli köfteyi sevdi

Türk mutfağından en çok içli köfteyi beğendiğinin altını çizen Christian Bravo, "Türkiye gerek tarihi gerekse mutfağı ile benim ilgili çeken bir ülkeydi. Türk mutfağını konuşacak olursak burada her şey çok lezzetli. Kullandığımız bazı malzemeler özellikle ayrandaki yoğurt ve şalgamdaki pancar bizim kültürümüzde yok. Onun dışında tarçın ve zencefil gibi baharatların kullanımı benzer. Beşiktaş'ta sokak lezzetlerini tatma fırsatım oldu. Burada döner dürüm denedim ve çok beğendim. Bunun yanında içli köfte yeme fırsatım oldu ve çok güzeldi. Dışının kıtır kıtır oluşu, içindeki etin baharatlarla karıştırılması çok hoşuma gitti" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayat kısa yemeklerin tadına varın"

Sağlıklı yemek yeme alışkanlıklarına da dikkat çeken Perulu ünlü şef Christian Bravo, "Sırf sağlıklı yiyeceğim diye sevdiğiniz tatlardan aldığınız hazzı bırakıp mutsuz şekilde yemek yemeniz bence iyi değil. Çünkü hayat çok kısa ve hayatın tadını çıkararak sizi mutlu eden şeyleri yemelisiniz" tavsiyesinde bulundu.