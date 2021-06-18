Magazin Ünlü senarist Heidi Ferrer intihar etti!

Ünlü senarist Heidi Ferrer intihar etti!

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Ünlü senarist Heidi Ferrer intihar etti!

Türkiye'de ilgiyle izlenen Dawson's Creek dizisinin senaristlerinden Heidi Ferrer, koronavirüs geçirdikten sonra geçirdiği süreci kaldıramayarak yaşamına son verdi.

18 Haziran 2021, Cuma 09:30 Son Güncelleme:
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Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Dawson's Creek dizisinin senaristlerinden Heidi Ferrer'in, Covid-19'la 13 ay mücadele ettikten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Ünlü Amerikan dizisi Dawson's Creek'in yanı sıra Wasteland adlı televizyon dizisinin de senaristleri arasında yer alan Ferrer'in, Nisan 2020'de corona virüsüyle enfekte olduğu öğrenildi.

Koronavirüsü atlatamayan ve sağlık durumu iyice kötüleşen Heidi Ferrer'in 26 Mayıs'ta Los Angeles'taki evinde intihar ettiği açıklandı. 50 yıllık yaşamına birçok başarı sığdıran Ferrer'in ölüm haberi tüm sevenlerini üzdü.


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