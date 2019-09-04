Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin bir eseri daha çalındı!

Banksy çalınan eserini 1968 Mayıs ayında Paris'te başlayıp dünyaya yayılan öğrenci eylemlerinin 50'nci yıldönümünde yapmıştı. Haziran 2018’de sosyal medya hesabından eseri sokak sanatının doğduğu yer olarak paylaşmıştı.

Yüzü maskeli bir fareyi gösteren sanat eseri, pazar günü 4. bölgede bir yol trafik işaretinin arkasındaki konumundan çalındı. Polis hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. 2018 yılında yapılan Banksy’nin bu eseri cam ile koruma altına alınmıştı.

Banksy bu eseri, 1968 yılının Mayıs ayında Charles de Gaulle iktidarına karşı öğrenci ayaklanması olarak başlayıp, fabrika işçilerinin ve daha sonra siyasilerin de katıldığı protestoların 50’inci yılı için çizmişti.

Banksy’nin sosyal medya hesabından takipçileri de eserin çalınmasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdiler. Banksy’nin eserleri 1 milyon poundun üzerinde satılıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında da Banksy'nin, Dover'daki bir binanın duvarına çizdiği "Brexit" resmi ortadan kaybolmuştu. Duvar resminin üzerinin boyanmış ya da satılmak için sökülmüş olabileceği belirtilmişti.

Metropolitan Sanat Müzesi, Modern Sanat Müzesi, Brooklyn Sanat Müzesi ve Doğa Tarihi Müzesi gibi prestijli müzelere eserler bırakan, eserlerine biçilen değer onbinlerce doları bulan ve "gerilla sokak sanatçısı" diye anılan grafiti sanatçısı Banksy, Amerika'yı aşan ününe rağmen kimliğini asla açıklamadı. Onun bu gizemli duruşu özgürlük, çevre, hayvan hakları ve tüketim kültürüne getirdiği eleştiri içeren mesajları çok beğenildi.

Ekim 2018'de Banksy'nin "Balloon Girl" (Balonlu Kız) adlı eseri Londra'da Sotheby's müzayede salonunda 1,04 milyon sterline satılmıştı. Satıştan hemen sonra tablonun içine yerleştirilen bir kağıt öğütücü resmin üçte ikisini doğramıştı. Resmin kendi kendini imha etme düzeneğini Banksy'nin planladığı ortaya çıkmış, eserin değerinin bu haliyle en az iki katına çıkmış olabileceği belirtilmişti.

POSTA ÖZEL