Bir süredir eşinin işleri sebebiyle Londra'da yaşayan Nazlı Tolga 40 yaşına bastı. Lawrence D. Brenninkmeyer eşi için sürpriz bir parti organize etti.

Etrafında toplanan kalabalığı görünce şaşkına dönen Nazlı Tolga, o anların fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

'En iyi parti'

Nazlı Tolga fotoğrafın altına "Şimdiye kadarki en iyi parti için teşekkürler" notunu düştü.





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