Ünlü spiker Nazlı Tolga'nın duygusal anları
Spiker Nazlı Tolga, 2013 yılında Hollandalı Lawrence D. Brenninkmeyer ile nikah masasına oturmuştu.
Bir süredir eşinin işleri sebebiyle Londra'da yaşayan Nazlı Tolga 40 yaşına bastı. Lawrence D. Brenninkmeyer eşi için sürpriz bir parti organize etti.
Etrafında toplanan kalabalığı görünce şaşkına dönen Nazlı Tolga, o anların fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
'En iyi parti'
Nazlı Tolga fotoğrafın altına "Şimdiye kadarki en iyi parti için teşekkürler" notunu düştü.
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