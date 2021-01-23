Ünlü sunucu Larry King hayatını kaybetti
ABD'de CNN'de 25 yıl boyunca kendi adı ile yaptığı televizyon programı ile tanınan ünlü sunucu Larry King hayatını kaybetti.
23 Ocak 2021, Cumartesi 16:42 Son Güncelleme:
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ABD'nin ünlü televizyonu CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı (Larry King Live) televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti.
King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı corona virüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. 50 binden fazla röportaja imza atan Larry King, üniversite eğitimi almamıştı.
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