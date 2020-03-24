Magazin Ünlü sunucudan sert eleştiri: Bunların hepsi moron

Ünlü sunucudan sert eleştiri: Bunların hepsi moron

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Ünlü sunucudan sert eleştiri: Bunların hepsi moron

İngiltere´nin dünyaca ünlü sabah programı sunucusu Piers Morgan, karantina tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanları sert dille eleştirdi. Morgan canlı yayınlanan sabah programında karantinaya uymayanlara ‘moron´ dedi.

24 Mart 2020, Salı 00:02 Son Güncelleme:
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İngiliz televizyon yayıncısı, gazeteci, yazar ve sabah programı sunucusu Piers Morgan, corona virüs salgını sebebiyle karantina kısıtlamalarına uymayarak park bahçelerde gezen insanları sert bir dille eleştirdi. Morgan "Başkalarının hayatlarını ve kendi hayatlarını riske atıyorlar" dedi. Morgan, İngiltere´de hafta sonu çekilen ve kalabalıkları sahil kenarında gezerken gösteren görüntüleri işaret ederek, "evet, bunların hepsi moron, evet kendi hayatlarını ve başkalarının tehlikeye atıyorlar, evet cahiller ve anlamıyorlar" dedi.

DHA

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