Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mısıroğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazında Çamlıca Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

CENAZESİ İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK

Vefat eden ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Hastanede açıklama yapan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, "Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına müteakip Çamlıca Camisi'nde kılınacaktır. Sevenlerine ve dostlarımıza duyurulur. İkindi namazına sevenlerini bekliyoruz. Vakfımızın Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedilecek" dedi.

Bu arada, Mısıroğlu'nun vefat haberini alan yakınları ve dostları hastaneye gelmeye başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: VEFATINI TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bazı fikirleri büyük tartışmalara yol açmakla birlikte Türkiye'nin yetiştirdiği önemli tarihçi ve yazarlardan olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Otuz yılı aşkın süredir tanıdığım Kadir Mısıroğlu'na rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN MISIROĞLU TWEET'İ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Mısıroğlu'nun ölümüne ilişkin "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." mesajı yayınladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında "Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi ve sevenlerinin başı sağolsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter adresinden Mısıroğlu’nun ölümüne ilişkin "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.



