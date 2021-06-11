Ünlü teknik direktörlerden EURO 2020 yorumu! Finalde Türkiye-Fransa...

Sergen Yalçın milli takımımızı ve Fransa'yı favori görürken, A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu; Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’yı favori gördüğünü söyledi. Ersun Yanal “Fransa” derken, Samet Aybaba, şampiyonaya ay yıldızlı ekibimizin stoperlerinin damga vuracağını iddia etti.

MIRCEA LUCESCU: SÜRPRİZLER OLABİLİR

Bu tür turnuvalarda sürpriz takımların çıkma ihtimali yüksek. Türk Milli Takımı çok formda. Gençlik ve tecrübe müthiş bir uyum sağlamış durumda. Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya, şampiyonluk hedeflerine ulaşabilecek kadrolara sahip.

RIZA ÇALIMBAY: BAŞARILI OLACAĞIZ

Avrupa Şampiyonası'ndaki favorilerim Almanya, Fransa ve Belçika. Türk Milli Takımı da kesinlikle çok başarılı olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Fransa şampiyonu Lille’de çok başarılı bir sezon geçiren Burak Yılmaz’ın da bu şampiyonada da golleriyle parlayıp dikkat çekeceği düşüncesindeyim.

SERGEN YALÇIN: TARİHİN EN İYİ KADROSU

Türkiye-Fransa final oynar. Belçika çıkış yapabilir. Türk Milli Takımı, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Final oynayacak kapasitede bir takım. Ben bu şampiyonada Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan’ın öne çıkacağını düşünüyorum.

SAMET AYBABA: STOPERLER ÖNE ÇIKAR

Türkiye Milli Takımı’nın bu kadrosuyla final oynayacağını tahmin ediyorum. Aksini düşünmek dahi istemiyorum. Bu turnuvada stoperlerimizin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Diğer takımlardan fazla umudum yok.

İBRAHİM TORAMAN: FRANSA VE İTALYA

Benim favorilerim Fransa ve İtalya. Türk Milli Takımı’nın öz güveni son derece yüksek. Turnuvada oynayacağı futbolla alkış alacak takımlardan biri olacağımıza inanıyorum. Hedefe ulaşma doğrultusunda İtalya ile oynayacağımız ilk maç çok önemli. İyi sonuç alırsak devamı gelir.

ERSUN YANAL: FAVORİM FRANSA

A Milli Takımımız, uzun yıllar sonra ilk kez genç ve uluslararası deneyime sahip oyunculardan kurulu bir yapılanmaya sahip. Kadromuzdaki 16 futbolcu, Avrupa’nın 5 büyük futbol ülkesinde forma giyiyor. Turnuva için en büyük favorim Fransa. Belçika da sürpriz adayım.

GİRAY BULAK: İLK 8'E KALIRIZ

Şampiyonluğa en yakın gördüğüm takım Belçika. Türkiye de ilk 8 takım arasına kalır. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Kilit oyuncularımızın hemen hepsi formda. Turnuvanın en başarılı oyuncusu, sakatlığı geçerse Belçikalı Kevin De Bruyne olur.

ÖMER ERDOĞAN: BELÇİKA VE ALMANYA AĞIR BASIYOR

Turnuvanın favorileri Belçika ile Almanya. Bu iki takımın şampiyonluk konusunda en iddialı adaylar olduğu görüşündeyim. A Milli Takımımız’ın ise İtalya ile birlikte gruptan çıkacağını düşünüyorum ve buna yürekten inanıyorum.

ZAFER ÖĞER: TÜRKİYE VE İTALYA

TÜRK Milli Takımı, tarihinin en yetenekli oyuncularından oluşuyor. Üstelik formdalar ve takımdaki hava mükemmel. Oyuncular çok iyi anlaşıyor. Fransa ve Belçika sistemli oynuyorlar, çok tecrübeliler fakat benim favorilerim İtalya ile Türkiye. Finali bu iki takımın oynayacağını düşünüyorum.

VOLKAN ARSLAN: ÖNEMLİ OLAN GRUPTAN ÇIKMAK

Milli takımımız zorlu bir grupta mücadele edecek. Kolay olmayacaktır ama gruptan çıkacağımıza inanıyorum. İkinci ya da en iyi üçüncü olarak tur atlayabilirsek önümüz açık olur. Gruptan çıkarsak yarı finale bile kalabiliriz.

İSMAİL KARTAL: İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

Avrupa şampiyonluğu için favori takımım Fransa. Sürprizim ise İngiltere. İtalya maçından alacağımız skor, turnuvadaki yerimizi belirler. Eğer iyi bir sonuç elde edersek, favori takımlar kadar yüksek bir şansa sahip olabiliriz.

CEVAT GÜLER: ÜÇ FAVORİ VAR

Turnuvadaki favorilerim Fransa, İtalya ve Belçika. İtalya maçının ardından Galler ve İsviçre karşısında gerekli sonuçları alarak ilk 2 arasında yer alacağımız kanaatindeyim. Sonrasında da karşılaşacağımız rakibe göre turnuvada başarılı sonuçlar elde edebiliriz.

ERGİN ATAMAN: EN KÖTÜ İHTİMALLE ÇEYREK FİNAL

Öncelikle A Grubu’ndan İtalya ile birlikte ilk 2 sırada çıkacağımızı düşünüyorum. İkinci olmamız bize ilerideki eşleşmelerde avantaj da sağlayabilir. En kötü ihtimalle çeyrek final oynayacağımızı tahmin ediyorum. Oğlum Sarp ve benim favorimiz ise Fransa.

GÜVENÇ KURTAR: OKAY OYNAMAMALI

Bu tip turnuvalarda favori olmaz, tüm takımlar eşit şansa sahiptir. Genel olarak iyi bir milli takımımız var ancak orta sahada Okay Yokuşlu oynarsa averaj takımı oluruz. Maçlarda Okay’ı iyi izleyin, hakem ondan fazla koşuyor. Ağır, ileri gidemiyor. O bölgede Dorukhan Toköz veya Taylan Antalyalı oynamalı.