Magazin Ünlü yönetmen Ivan Reitman hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Ivan Reitman hayatını kaybetti

Magazin

Ünlü yönetmen Ivan Reitman hayatını kaybetti

75 yaşındaki ünlü yönetmen Ivan Reitman, uykusunda hayatını kaybetti. Ünlü ismin çocukları yaptıkları açıklamada "Yaptığı filmlerin dünya çapında çok sayıda insana mutluluk ve kahkaha getirdiğini bilmenin rahatlığına sahibiz" ifadesini kullandı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 15:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hayalet Avcıları ve Animal House gibi filmlerle tanınan 75 yaşındaki Reitman’ın cumartesi gecesi Montecito’daki evinde uyurken yaşama veda ettiği açıklandı.

Reitman’ın çocukları Jason Reitman, Catherine Reitman ve Caroline Reitman bir basın açıklaması yaparak, “Ailemiz, hayatta her zaman sihrin peşinden gitmemizi öğreten bir eşin, bir babanın ve bir dedenin beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılmasının yasını tutuyor. Yaptığı filmlerin dünya çapında çok sayıda insana mutluluk ve kahkaha getirdiğini bilmenin rahatlığına sahibiz” ifadesini kullandı.

IVAN REİTMAN HAKKINDA

Kariyeri boyunca Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis gibi isimlerle çektiği Hayalet Avcıları filmiyle 300 milyon dolara yakın hasılat ve iki Oscar adaylığı elde eden Reitman, 1990’da Anaokulu Polisi isimli filmle en başarılı komedi yönetmenlerinden biri olarak tarihe geçti.

Arnold Schwarzenegger’i yöneten Reitman, daha sonra Evolution, My Super Ex-Girlfriend, No Strings Attached gibi filmlerde de kamera arkasına geçti.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Bekleyelim görelim
Suna Akyıldız
Mehmet Coşkundeniz
Sadece yalancı değil duygusal dolandırıcı
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Türkiye'nin en büyük buz pateni pisti açıldı
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pompadour Markizi Jeanne Antoinette'nin dudakları
Funda Duru
Uğur Alkapar
Canlı müziğin yükselişi
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pucca'dan eski eşi Osman Karagöz'e çelenk! Küfürle yanıt verdi...