Ünlü yönetmen Roger Michell hayatını kaybetti
Güney Afrika doğumlu ünlü İngiliz yönetmen Roger Michell, 65 yaşında hayatını kaybetti. Michell, tüm zamanların en çok izlenen, Julia Roberts'in başrolünde olduğu Notting Hill filmini yönetmişti.
24 Eylül 2021, Cuma 11:24 Son Güncelleme:
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Notting Hill, Venus ve My Cousin Rachel gibi filmleri yönetmesiyle tanınan yönetmen, hayatını kaybetti. Basın Derneği'nde yapılan açıklamayla Roger Michell'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Roger Michell, Başrollerini Julia Roberts ve Hugh Grant'ın paylaştığı 1999 yapımı romantik komedi Notting Hill (Aşk Eng
Ünlü yönetmenin filmleri;
Persuasion (1995) (TV)
My Night with Reg (1996)
Titanic Town (1998)
Aşk Engel Tanımaz (1999)
Çarpışma (2002)
The Mother (2003)
Dayanılmaz Aşk (2004)
Venus (2006)
Morning Glory (2010)
Hyde Park on Hudson (2012)
Le Week-End (2013)
My Cousin Rachel (2017)
Nothing Like a Dame (2018)
Blackbird (2019)
The Duke (2020)
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